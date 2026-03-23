Referendum Giustizia, ad Avella vince il “No”

Ad Avella si chiude il voto sul referendum sulla giustizia con un risultato chiaro: prevale il “No”, che si impone con un margine netto sul “Sì”.
Su 7 sezioni su 7, i dati definitivi confermano l’esito della consultazione. Gli elettori erano 6.056, mentre i votanti sono stati 2.863, pari al 47,28%.
Nel dettaglio:
- Sì: 1.213 voti (42,82%)
- No: 1.620 voti (57,18%)
Si registrano inoltre 17 schede nulle, 13 schede bianche e nessuna scheda contestata. Dati aggiornati alle 16:46 del 23 marzo 2026.
Il risultato non lascia spazio a interpretazioni: tra i cittadini che si sono recati alle urne, il “No” ha raccolto un consenso significativo, superando di oltre 400 voti il “Sì”.
L’affluenza si è fermata poco sotto il 50%, un dato che comunque non incide sulla validità della consultazione. Resta però un elemento politico rilevante, che evidenzia una partecipazione non piena ma comunque significativa.
Il voto di Avella si inserisce nel quadro più ampio del referendum sulla giustizia, offrendo un’indicazione chiara dell’orientamento locale: la maggioranza dei votanti ha scelto di respingere il quesito proposto.