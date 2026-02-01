Unicusano Avellino Basket la vittoria contro Verona è Grande!

Nel big match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest l’ Unicusano Avellino Basket trova un successo fortemente voluto e meritato battendo Una gara decisa nel finale da una prodezza di Alessandro Grande, che ha giocato ancora una volta stringendo i denti per i noti problemi fisici. E’ stata la vittoria della squadra con i gregari a dare risposte, vedi le prestazioni di Fresno e la difesa arcigna di Zerini. Prezioso il contributo di tutti gli effettivi, per una partita ad alto punteggio nella primo tempo, più consistende difensivamente nella ripresa. Miglior realizzatore biancoverde Chandler con 16 punti .

“Vittoria dai due volti, più spumeggianti il primo tempo, mentre nei secondi due quarti siamo stati più consistenti difensivamente, abbiamo controllato i rimbalzi, peccato per i tanti liberi sbagliati. Era una vittoria che volevamo e l’abbiamo presa” questo il commento di coach Di Carlo.

PRIMO QUARTO

Verona inizia la gara attaccando ripetutamente il post basso con gli esterni ed i lunghi, gli irpini invece con Grande e Chandler trovano i primi canestri. Il punteggio é di 7-11 per gli ospiti. Avellino replica con Chandler per il 14-14. Ambrosini è caldissimo ed alla terza bomba spinge Verona sul 19-23. Il quarto termina con gli ospiti avanti 23-25.

SECONDO QUARTO

Secondi quarto dagli stessi contenuti del primo periodo, con gli attacchi a prevalere sulle difese. L’Unicusano si porta avanti 34-30 e coach Cavina chiama timeout. Gli irpini toccano il 38-32, a cui risponde con una tripla McGee. I biancoverdi replicano portandosi sul 42-35, ma con un parziale di 5-0 firmato Bolpin Verona si riporta sul 42-40. Si va al riposo sul 44-44.

TERZO QUARTO

Secondo tempo sempre equilibrato in cui le difese provano a salire di intensità. Avellino tenta lo strappo sul 54-46 con una schiacciata di Chandler, lo stesso USA e Dell’Agnello regala il 60-48 ai lupi. Verona alza il tono della difesa e risponde con un parziale di 6-0 per il 60-54.

QUARTO QUARTO

Verona alza il tono della difesa restando in partita con un break di 6-2 per il 62-60. Il fallo tecnico sanzionato a McGee toglie dalla gara una risorsa a coach Cavina, mentre Fresno galvanizzato dalla difesa trova il più 6 (66-60). Verona perde anche Johnson per infortunio, ma non lascia la partita che diventa combattuta riportandosi sul 66-63. Verona con Zampini si porta avanti 67-68, ma nel finale punto a punto con un botta e risposta frenetico è Grande a cacciare dal cilindro la giocata della vittoria fissando il punteggio sul 72-71.

Unicusano Avellino Basket – Tezenis Verona 72-71 (23-25, 21-19, 16-10, 12-17)