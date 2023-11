Quadrelle: Un nuovo impegno per l’Assistenza scolastica. Fondi Ministeriali a sostegno dell’Inclusione

L’Amministrazione Comunale di Quadrelle, sotto la guida del sindaco Simone Rozza, continua a dimostrare il suo impegno nei confronti delle Istituzioni Scolastiche locali. Un nuovo progetto di assistenza scolastica, mirato all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con difficoltà della scuola dell’Infanzia e Primaria di Quadrelle, sta per prendere il via grazie a fondi ministeriali appena ottenuti.

I finanziamenti, provenienti dal Ministero degli Interni e dal Ministero per le Disabilità in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Economia, saranno gestiti dalla Cooperativa Sociale ATENA. Il progetto, che rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’inclusione e il sostegno degli studenti con esigenze particolari, si propone di promuovere la comunicazione e l’indipendenza, migliorando le relazioni interpersonali e agevolando il processo di socializzazione.

L’obiettivo principale del progetto è far emergere le potenzialità nascoste negli alunni e garantire a ciascuno di loro una completa e corretta integrazione sia nel contesto scolastico che in quello sociale. Si prevede che il progetto, gestito in collaborazione con il personale specializzato della Cooperativa Sociale ATENA, contribuirà in modo significativo al miglioramento delle condizioni di apprendimento degli studenti coinvolti.

Il progetto sarà attuato durante l’orario curricolare da educatori appositamente formati, che lavoreranno a stretto contatto con studenti e insegnanti. La durata complessiva del progetto sarà di 180 ore, con conclusione prevista entro maggio 2024. Questo periodo consentirà un intervento mirato e continuativo, permettendo di monitorare i progressi degli studenti nel corso del tempo.

Il sindaco Simone Rozza ha espresso soddisfazione per l’ottenimento dei fondi ministeriali e ha sottolineato l’importanza di iniziative di questo genere nel favorire l’uguaglianza di opportunità e l’inclusione. L’Amministrazione Comunale di Quadrelle continua così a dimostrare la sua dedizione a una comunità scolastica che abbraccia la diversità e lavora attivamente per garantire un ambiente educativo equo e accessibile a tutti.

Con il via imminente di questo nuovo progetto, si apre una nuova fase di crescita e sviluppo per gli alunni con difficoltà della scuola dell’Infanzia e Primaria di Quadrelle, un passo significativo verso un’istruzione più inclusiva e centrata sulle esigenze di ciascun individuo.

(Andrea Salvatore Guerriero)