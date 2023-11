Mugnano – Domani riunione pubblica per la festa del Maio di Santa Filomena

Ogni anno, il 10 gennaio a Mugnano del Cardinale è festa grande.L’ intera comunità si ritrova intorno al culto di Santa Filomena, ricordando la sua nascita. Al Santuario vengono celebrate le sante messe.

Nel tardo pomeriggio si rinnova la tradizionale festa del Maio, evento in cui il sacro e profano si fondono dando vita alla sfilata che attira visitatori da tutta la Bassa Irpinia e, non solo.

Per meglio organizzare la manifestazione, il gruppo promotore per la futura “festa Maio Santa Filomena 2024” invita tutti a partecipare alla riunione pubblica, che si terrà mercoledì 29 novembre, alle 18:00 presso nell’ aula consiliare. (L. Carullo)