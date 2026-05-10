Quadrelle, primo comizio per “Quadrelle Futura”: presentati candidati e linee programmatiche

A presentarsi alla cittadinanza sono stati i candidati della lista “Quadrelle Futura” a sostegno di Carmine Isola sindaco. Un evento atteso dalla comunità, che segna l’inizio del confronto diretto con la popolazione in vista dell’appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio per l’elezione del nuovo primo cittadino.

L’introduzione e la presentazione dei candidati sono state affidate a Maria Martina Lucchi, che ha posto l’accento sull’importanza della partecipazione alla vita politica e sul valore delle piccole realtà locali.

La parola è stata poi lasciata ai candidati della lista “Quadrelle Futura”: una squadra giovane, a forte trazione femminile, che ha espresso la volontà di essere presente e operativa nell’affrontare le difficoltà del paese.

Nelle parole dei più giovani si sono percepite emozione e voglia di fare; in quelle dei candidati più maturi, invece, il desiderio di riportare Quadrelle ai fasti del recente passato, con il ricordo della gioventù vissuta nelle strutture che un tempo rappresentavano il fulcro della vita del paese.

Un crescendo di emozioni e partecipazione ha accompagnato il comizio, culminato con l’intervento del candidato sindaco Carmine Isola. Prima di entrare nel vivo del proprio programma elettorale, Isola ha rivolto un saluto a tutte le mamme in occasione della loro festa. Successivamente ha illustrato alcuni punti centrali del manifesto: il recupero e la valorizzazione dei beni pubblici oggi inutilizzati, la creazione di nuovi luoghi di aggregazione realmente inclusivi per giovani, famiglie, anziani e persone con disabilità, e il rilancio della cultura come motore per valorizzare le unicità del territorio attraverso l’istituzione di una nuova Pro Loco e di un nuovo Forum giovanile.

Carmine Isola si è presentato come il capitano della propria squadra, chiamando a raccolta sostenitori e cittadini in vista delle prossime due settimane di campagna elettorale, durante le quali nei prossimi comizi verranno illustrati nel dettaglio i punti programmatici di “Quadrelle Futura”.

Quadrelle si riaccende e i quadrellesi possono sperare che da questo nuovo confronto politico possa nascere una rinnovata azione amministrativa.

Comunicato Stampa “Quadrelle Futura”