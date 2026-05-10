Castellammare di Stabia pronta ad accogliere il “Top Meeting Cardiology”: il 15 e 16 maggio torna il congresso dedicato alla cardiologia

CASTELLAMMARE DI STABIA – Mancano ormai pochi giorni alla seconda edizione del “TMC.1 – Top Meeting Cardiology”, il congresso scientifico dedicato alla cardiologia che il 15 e 16 maggio 2026 porterà a Castellammare di Stabia specialisti, ricercatori e professionisti del settore provenienti da tutta Italia.

Dopo il successo della prima edizione, cresce l’attesa per un appuntamento che si conferma tra i più importanti momenti di confronto scientifico in ambito cardiologico, con un programma ricco di incontri, approfondimenti e sessioni dedicate alle più recenti innovazioni nella diagnosi e nel trattamento delle patologie cardiovascolari.

Il congresso punterà ancora una volta a mettere in dialogo l’esperienza dei principali esperti del settore con il contributo delle nuove generazioni di cardiologi e ricercatori, attraverso lezioni magistrali, sessioni interattive “How to”, incontri “Meet the Expert” e dibattiti multidisciplinari.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli aggiornamenti scientifici e alle applicazioni pratiche nella clinica quotidiana, con l’obiettivo di trasformare la ricerca in strumenti concreti per la cura dei pazienti.

Tra i momenti centrali dell’evento:

* lezioni con relatori di rilievo nazionale e internazionale;

* dibattiti scientifici con specialisti del settore;

* sessioni pratiche e interattive;

* approfondimenti sulle nuove tecnologie e terapie cardiovascolari.

La direzione scientifica del congresso è affidata ai cardiologi Michele Capasso, Antonino Granatelli e Fabio Minicucci. Proprio questa edizione segna l’ingresso del professor Antonino Granatelli come nuovo responsabile scientifico dell’iniziativa.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato il “Premio Marco Mirra”, giunto alla seconda edizione, dedicato ai giovani professionisti che si distinguono nel campo della ricerca cardiologica e dell’innovazione scientifica.

Il “Top Meeting Cardiology” si svolgerà nella cornice di Castellammare di Stabia, città che per due giorni diventerà punto di riferimento per il confronto scientifico e professionale nel settore della cardiologia.