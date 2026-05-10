QUADRELLE. Grande festa per i 76 anni di Teresa Guerriero: una giornata di emozioni e affetto

Anche se il compleanno è stato celebrato il 27 aprile, oggi amici e familiari si sono riuniti per festeggiare insieme i 76 anni di Teresa Guerriero, protagonista di una giornata ricca di emozioni, sorrisi e tanto affetto.

Circondata dall’amore dei suoi cari, Teresa ha ricevuto gli auguri dei figli Elisabetta e Giuseppe, dei nipoti Alessandro e Miriana e di tutta la famiglia, che hanno voluto dedicarle parole piene di stima e riconoscenza per il suo esempio di forza, eleganza e generosità.

Settantasei anni vissuti intensamente, tra esperienze, sacrifici e ricordi preziosi, sempre con il sorriso e con quella luce speciale capace di unire la famiglia e trasmettere serenità a chiunque le stia accanto.

Durante la festa non sono mancati momenti di commozione, abbracci sinceri e brindisi dedicati a una donna considerata da tutti un punto di riferimento fondamentale.

L’augurio più grande per Teresa è quello di continuare a vivere giorni sereni, pieni di salute, gioia e amore, circondata dall’affetto delle persone che le vogliono bene.

Buon 76° compleanno, Teresa Guerriero!