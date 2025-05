Quadrelle, nel mese mariano torna la Benedizione delle Case: fede, preghiera e comunità al centro dell’iniziativa

Nel cuore del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, la Parrocchia SS.ma Annunziata di Quadrelle (AV) rinnova una delle tradizioni più care e sentite dalla comunità: la Benedizione delle Case. Un gesto semplice ma profondamente significativo, che testimonia la vicinanza del parroco, don Dario Panico, alle famiglie del paese e il desiderio di affidare ogni casa alla protezione divina.

L’iniziativa si svolgerà per tutto il mese, articolata in quattro settimane, secondo una precisa suddivisione per zone, per consentire una visita ordinata e rispettosa a tutte le abitazioni. Il sacerdote, ogni pomeriggio, dalle ore 16:30 alle 18:30, passerà per le strade indicate, portando la preghiera e la benedizione della Chiesa cattolica a ogni famiglia che vorrà accoglierla.

Calendario della Benedizione delle Case – Maggio 2025

* Prima Settimana

Giorni: 8 – 9 – 10 maggio

Zone interessate:

• Corso Umberto I

• Via Roma

• Via Sirignano

• Via Circumvallazione

• Corso Vittorio Emanuele III (fino a Piazza Vittoria)

* Seconda Settimana

Giorni: 15 – 16 – 17 maggio

Zone interessate:

• Corso Vittorio Emanuele III (da Piazza Vittoria a salire)

• Via Fusaro

• Via Don Luigi Sturzo e traverse

• Via Umberto Nobile

• Via Aldo Napolitano

* Terza Settimana

Giorni: 22 – 23 – 24 maggio

Zone interessate:

• Via Mugnano (fino alla farmacia)

• Via Luigi Auricchio e traverse

• Via Alessandro Manzoni

• Corso Europa e traverse

• Via Giuseppe Verdi

• Via Giuseppe Mazzini

• Via Rio Secco

• Via Cardinale (fino all’altezza di Via Municipio)

* Quarta Settimana

Giorni: 29 – 30 – 31 maggio

Zone interessate:

• Via Mugnano (dalla farmacia in poi)

• Via Michele Scarano

• Via Municipio

• Via Cardinale (da Via Municipio a scendere)

• Via Aldo Moro

• Via Giuseppe Garibaldi

• Via Antonio Gramsci

• Via Montevergine

Nota bene: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni in caso di imprevisti o maltempo.

L’invito rivolto ai fedeli è quello di accogliere con cuore aperto la visita del parroco, riscoprendo attraverso questo gesto la bellezza della preghiera domestica e il valore della benedizione come segno della presenza di Dio nella vita quotidiana. La Benedizione delle Case è anche occasione per rinsaldare il legame tra la parrocchia e le famiglie, nel segno dell’ascolto, della condivisione e della fede vissuta insieme.