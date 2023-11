Quadrelle: “Il talento sportivo sboccia a Quadrelle: la giovane ginnasta Masucci Sophia riceve la stella al merito sportivo”

Nel cuore della provincia campana, in un paesino apparentemente tranquillo e piccolo come Quadrelle, il talento sportivo ha trovato la sua via per emergere. A soli 12 anni, Masucci Sophia ha portato grande onore alla comunità locale grazie alle sue straordinarie abilità nella ginnastica ritmica.

La giovane atleta è parte integrante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica An.Si.Ca., un club che, nonostante le sue dimensioni modeste, ha dimostrato di essere un vero vivaio di talenti sportivi. La notizia della prestigiosa assegnazione della Stella al Merito Sportivo da parte del CONI ha suscitato un grande orgoglio tra i residenti di Quadrelle, dimostrando che anche i piccoli paesi possono avere un impatto significativo nel mondo dello sport.

Il merito di questo successo non va solo all’eccezionale impegno di Masucci Sophia, ma anche all’instancabile lavoro della sua allenatrice, la signora Iossa Antonella. La dedizione e la competenza dell’allenatrice hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il talento grezzo della giovane ginnasta, trasformandolo in una vera e propria stella sportiva.

Il Sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, ha espresso la sua felicità per il riconoscimento ottenuto dalla giovane atleta e dalla squadra di ginnastica ritmica. In un comunicato ufficiale, il Sindaco ha dichiarato: “È con grande soddisfazione che apprendiamo della Stella al Merito Sportivo assegnata a Masucci Sophia e alla ASD An.Si.Ca. Questo è un orgoglio per la nostra comunità, e non vediamo l’ora di celebrare questo successo insieme.”

Per mettere ulteriormente in luce le vittorie sportive di Quadrelle, il Sindaco Rozza ha anticipato l’organizzazione di una cerimonia di premiazione alla fine dell’anno sportivo. L’evento avrà luogo nella palestra comunale, dove la giovane Masucci Sophia e la sua squadra hanno dedicato innumerevoli ore di allenamento.

I complimenti da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità sono il segno tangibile dell’apprezzamento per l’impegno e la dedizione di Masucci Sophia, della sua allenatrice Iossa Antonella.

(Andrea Salvatore Guerriero)