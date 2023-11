Benemerenze Sportive per le Ginnaste Sophia Masucci ed Eliana Monteforte dell’ASD An.Si.Ca. Ginnastica Ritmica Sirignano

Il CONI Avellino ha celebrato questa sera una speciale Cerimonia di Premiazione presso il carcere borbonico della città, nella suggestiva sala blu. L’attenzione è stata focalizzata sulle Benemerenze Sportive, assegnate alle talentuose ginnaste Masucci Sophia di Quadrelle e Monteforte Eliana di Sirignano, entrambe atlete dell’ASD An.Si.Ca. Ginnastica Ritmica Sirignano. Le due giovani ginnaste sono state onorate per i risultati di rilievo ottenuti nel campionato Nazionale di ginnastica ritmica 2023.

La premiazione è stata effettuata dal CONI Avellino, con il professor Giuseppe Saviano, Delegato del CONI Avellino, e il professor Sergio Roncelli, Presidente C.R. CONI Campania, che hanno consegnato i riconoscimenti alle atlete.

La tecnica federale GR Antonietta Iossa, allenatrice delle ginnaste, ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per gli straordinari risultati raggiunti dalle giovani atlete. La serata è stata un’occasione speciale per celebrare l’impegno, la dedizione e i successi nel campo della ginnastica ritmica, evidenziando il talento e la professionalità delle ginnaste dell’ASD An.Si.Ca. di Sirignano. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al CONI Avellino per aver reso possibile questa emozionante cerimonia di premiazione.