Quadrelle Civica svela il nuovo simbolo: identità, territorio e continuità nel logo che lancia la sfida amministrativa

Quadrelle Civica ha presentato il logo rivisitato che accompagnerà il percorso politico della lista in vista delle prossime scadenze amministrative. Un restyling grafico che, come spiegato dai promotori, non rappresenta una semplice operazione estetica, ma un segno identitario pensato per racchiudere valori, visione e legame con il territorio.

Il nuovo simbolo mantiene al centro il riferimento al tricolore, elemento che richiama l’unità, l’appartenenza e i valori democratici, considerati fondamentali per l’azione amministrativa della lista. Il fondo blu, dominante nella composizione, è stato scelto per rappresentare stabilità, equilibrio e affidabilità, principi che la lista intende associare alla propria idea di governo locale.

In evidenza compare il nome di Nicola Guerriero, candidato alla carica di sindaco, a sottolineare il ruolo di guida e di riferimento che la lista attribuisce alla sua figura. All’interno della fascia bianca del tricolore è inserita la dicitura “Sindaco”, indicata come richiamo diretto all’obiettivo politico e amministrativo del progetto.

La parte superiore del logo è arricchita dalla presenza di elementi architettonici e urbani riconducibili al paese: le sagome delle case e la torre della chiesa, simboli del patrimonio storico e della comunità di Quadrelle. Secondo quanto illustrato, questi dettagli vogliono rappresentare l’attenzione verso l’identità locale e la volontà di tutelare e valorizzare le radici del territorio.

Il logo, spiegano dalla lista, intende dunque trasmettere un messaggio di continuità amministrativa e di impegno verso i cittadini, ponendo al centro ascolto, partecipazione e senso di appartenenza. Un’immagine che accompagna un progetto politico orientato a coniugare tradizione e futuro, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità.