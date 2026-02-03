Caposele (AV): Intestazione fittizia e vendita fraudolenta di un’auto di lusso – i Carabinieri denunciano il titolare di un’agenzia di pratiche auto

I Carabinieri della Stazione di Caposele, a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di denuncia-querela presentata da una cittadina del posto, hanno deferito in stato di libertà un uomo residente nell’hinterland napoletano, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche.

Il predetto è ritenuto responsabile dei reati di “truffa”, “sostituzione di persona” e “falsità ideologica” commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, l’indagato, mediante artifici e raggiri, provvedeva dapprima a intestare arbitrariamente alla denunciante un’autovettura di lusso, senza che la stessa ne fosse a conoscenza o avesse mai prestato consenso. Successivamente, lo stesso veicolo veniva ceduto a un’altra concessionaria, avvalendosi di un’ulteriore dichiarazione mendace.

I fatti, risalenti all’anno 2020, sono emersi solo nel novembre 2025, quando la persona offesa si vedeva recapitare un accertamento per omesso versamento di imposte relative alla compravendita del veicolo, notificato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Avellino.

L’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’intera vicenda e di delineare le responsabilità dell’indagato, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a verificare eventuali analoghi episodi e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino invitano a prestare particolare attenzione nella stipula di contratti assicurativi online, verificando sempre che società e intermediari siano regolarmente autorizzati. Si raccomanda inoltre di diffidare delle richieste di pagamento tramite metodi non tracciabili, come le ricariche di carte prepagate, che non garantiscono adeguati livelli di sicurezza.