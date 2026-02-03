Allerta meteo in Campania: temporali intensi, vento forte e grandine

Ventiquattro ore di allerta meteo in Campania per temporali improvvisi e intensi, con possibili fulmini, raffiche di vento e grandinate.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio alle ore 12:00 di giovedì 5 febbraio. L’allerta interessa quasi tutto il territorio regionale, con l’esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale regionale, il quadro meteorologico è caratterizzato da una forte incertezza previsionale, ma i fenomeni temporaleschi potrebbero svilupparsi rapidamente e risultare localmente molto intensi.

Nel corso dell’allerta sono attese precipitazioni anche di breve durata, accompagnate da fulmini, grandine e raffiche di vento. Non si escludono effetti al suolo, come allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta di massi e fenomeni franosi, in particolare nelle aree più fragili.

Le condizioni meteo avverse potrebbero inoltre causare danni alle coperture e alle strutture esposte, oltre a criticità legate al vento forte e al moto ondoso lungo le zone costiere.