Provinciali Avellino, Evangelista: “Risultato significativo, continuerò l’impegno sul territorio”

A seguito della pubblicazione dei risultati ufficiali delle elezioni per il Consiglio Provinciale di Avellino, Barbara Evangelista, già Presidente del Consiglio comunale di Mercogliano e attuale consigliere di minoranza, esprime un sincero ringraziamento all’On. Maurizio Petracca per l’opportunità di candidarsi nella lista del Partito Democratico, vivendo un’importante esperienza politica e amministrativa.

Un ringraziamento sentito è rivolto a tutti gli amministratori che hanno sostenuto la candidatura, accordando fiducia e contribuendo a un risultato significativo in un contesto politico strutturato e altamente competitivo. Ogni voto ricevuto rappresenta un segnale concreto di stima e responsabilità.

Un pensiero di rispetto va anche a chi, con correttezza e trasparenza, ha scelto di non sostenere la candidatura.

Il Partito Democratico ottiene complessivamente tre consiglieri provinciali e sfiora il quarto seggio, mancato per soli 137 voti ponderati: un risultato che rafforza la presenza del partito e il lavoro svolto sul territorio.

«Mercogliano ha avuto l’opportunità di esprimere una propria rappresentanza nel Consiglio Provinciale, grazie anche alla possibilità offerta dal Partito Democratico. Il consenso raggiunto testimonia un sostegno significativo, pur non sufficiente per conseguire il seggio. Resta la consapevolezza di una occasione importante per il territorio, che avrebbe potuto garantire una presenza diretta e autorevole della città nelle dinamiche provinciali.»

Il consenso personale ottenuto rappresenta una base solida da cui proseguire il proprio impegno politico e istituzionale. L’attività continuerà con determinazione, al fianco degli amministratori locali, per contribuire allo sviluppo e alla crescita delle comunità.