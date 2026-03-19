I Ragazzi del Servizio Civile di Sperone: “Radici Verdi” per un Futuro più Sostenibile.

I ragazzi del Servizio Civile di Sperone stanno portando avanti un progetto importante nelle scuole del paese, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’ambiente e della raccolta differenziata. Il progetto, chiamato “Radici Verdi”, è un’iniziativa che mira a promuovere la cultura della sostenibilità e a incoraggiare le buone pratiche ambientali. Durante le loro visite alle scuole dell’infanzia e elementari, i ragazzi del Servizio Civile — accompagnati dall’Assessore all’Istruzione Pasquale Longobardi — stanno parlando con gli studenti dell’importanza di prendersi cura dell’ambiente e di ridurre i rifiuti. Per coinvolgere attivamente i bambini e i ragazzi, sono stati organizzati giochi interattivi che hanno permesso di imparare divertendosi; inoltre, a conclusione dell’attività, sono stati rilasciati degli attestati di partecipazione a tutti gli studenti. Il progetto “Radici Verdi” è nato per rispondere alle criticità ambientali e per contribuire a creare una comunità più sostenibile. L’iniziativa mira ad aumentare la consapevolezza degli studenti sull’importanza dell’ambiente e della raccolta differenziata, promuovere la cultura della sostenibilità e le buone pratiche ambientali ed incoraggiare la partecipazione attiva degli studenti nella protezione dell’ambiente. Il progetto “Radici Verdi” è un esempio di come i giovani possano essere protagonisti del cambiamento e contribuire a creare un futuro più sostenibile per tutti. Speriamo che l’iniziativa possa ispirare altri giovani a seguire l’esempio e a prendersi cura dell’ambiente.