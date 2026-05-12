Provinciali, Alaia: “Il M5S ha rifiutato di esprimere candidatura apicale. Ora al lavoro per proposta credibile e condivisa”

Avellino – «Nello spirito di coalizione che deve sempre caratterizzare il confronto tra le forze politiche del campo progressista, il Partito Democratico aveva manifestato, con generosità e senso di responsabilità, la disponibilità a sostenere una candidatura alla Presidenza della Provincia di Avellino espressa dal Movimento 5 Stelle».

È quanto dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Marco Alaia.

«Questa ipotesi – prosegue Alaia – inspiegabilmente non ha trovato disponibilità da parte dello stesso Movimento 5 Stelle. Ne prendiamo atto. A questo punto, il Partito Democratico, nella piena sintonia tra i vari livelli del partito – provinciale, regionale e nazionale – e con il senso di responsabilità che da sempre ne contraddistingue l’azione politica, avvierà una riflessione finalizzata all’individuazione di una candidatura credibile, autorevole e condivisa, capace di rappresentare al meglio lo spirito, i valori e le posizioni del campo largo, senza veti ma senza neppure posizioni precostituite”.

«Una riflessione – conclude Alaia – che sarà condotta con lo stesso spirito unitario e con le stesse modalità di confronto e condivisione che, recentemente, hanno portato all’individuazione del candidato sindaco della città di Avellino. A tal riguardo appare quantomeno singolare che l’onorevole Gubitosa sia già informato, ancor prima dei riferimenti locali e regionali del nostro partito, di quale sarebbe l’esito di questa fase di consultazione interna e conosca perciò, per nome e per conto del Pd, la nostra indicazione per la candidatura apicale alla Provincia di Avellino”.

«L’obiettivo – conclude Alaia – resta quello di costruire una proposta politica inclusiva, in grado di interpretare le esigenze del territorio provinciale e di rafforzare il percorso unitario delle forze progressiste».