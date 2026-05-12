Paura a Baiano: Fiat Panda a metano in fiamme in via Libertà, forte boato scuote la zona

Momenti di paura nella mattinata odierna a Baiano, in via Libertà, dove una Fiat Panda alimentata a metano ha improvvisamente preso fuoco dopo essersi fermata nei pressi di un centro estetico. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incendio ci sarebbe stato un corto circuito che in pochi istanti ha provocato il rapido propagarsi delle fiamme.

Il conducente del veicolo, accortosi del problema, avrebbe arrestato la marcia appena in tempo prima che l’auto venisse completamente avvolta dal rogo. Immediato l’allarme lanciato dai residenti e dai commercianti della zona, spaventati dalla colonna di fumo e dalle esplosioni provenienti dall’auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Baiano e i militari della locale stazione, che hanno provveduto a delimitare l’area e a gestire la viabilità. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Avellino, intervenuti nel giro di circa mezz’ora.

I vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza l’intera area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. Il bilancio parla di danni ingenti alla vettura e ad un edificio adiacente, interessato dalle fiamme e dal calore sprigionato dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano ora da chiarire con precisione le cause che hanno provocato il rogo della Panda.