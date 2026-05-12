Stabia Venerdì 15 maggio – Turismo enogastronomico e marketing del territorio.

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Turismo enogastronomico e marketing del territorio. Venerdì 15 maggio alle ore 18 da “Stabia Vista Mare” la tavola rotonda tra esperti di settore indetta dal Comitato Identità Stabiane.

Turismo enogastronomico e marketing del territorio, sono i temi della tavola rotonda organizzata dal Comitato Identità Stabiane per venerdì 15 Maggio alle ore 18 da “Stabia Vista Mare”, ristorante / pizzeria situato sul lungomare Garibaldi di Castellammare di Stabia.

Un confronto aperto tra esperti di settore, quale prima tappa informativa rivolta al mondo della ristorazione. Per l’occasione interverranno: Luciano Pignataro, giornalista di Il Mattino storica firma nel mondo del gusto, Mariella Verdoliva, Presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari e delegata del Comitato Identità Stabiane, Carmen Guerriero, Avvocato e giornalista di Travel &Wine Magazine, Emilio Moggio, portavoce della Comunità del Cibo per la valorizzazione e promozione dei biscotti di Castellammare di Stabia.

L’incontro, organizzato in sinergia con la società By Tourist, specializzata in marketing territoriale e comunicazione turistica con esperienza ventennale, e’ aperto a ristoratori, pizzerie, agli esperti del mondo del food and wine e del settore turistico. L’obiettivo e’ confrontarsi su idee e strategie da mettere in campo per rafforzare turisticamente la città di Castellammare di Stabia anche attraverso le materie prime e specialità enogastronomiche di questo meraviglioso territorio.

Stabia Vista Mare ore 18.

Corso Giuseppe Garibaldi 116 – 80053 Castellammare di Stabia.

Tel. 081 2782677