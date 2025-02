PREVENIRE LO STRESS LAVORO CORRELATO L’ASL PROMUOVE DUE GIORNI DEDICATI ALLA FORMAZIONE

Prevenire lo stress lavoro correlato. L’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 promuove due giorni dedicati alla formazione di personale medico, sanitario o operatori impegnati nel contrasto al fenomeno dello stress lavoro correlato. Il corso di formazione “Metodologia per prevenire/contrastare il Rischio da Stress Lavoro Correlato e gli altri rischi psicosociali” si terrà l’11 e il 12 febbraio presso l’Aula Pastore dell’ASL di Avellino in via degli Imbimbo.

L’obiettivo è il miglioramento del benessere del personale, attraverso una migliore gestione del rischio da Stress Lavoro Correlato e altri rischi psicosociali mediante azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle loro prestazioni, del complessivo clima organizzativo anche mediante la valorizzazione delle risorse umane.

Evento, accreditato ECM, è destinato alle seguenti categorie: Medico chirurgo (Medicina legale, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Infermiere, Biologo, Psicologo (Psicoterapia, Psicologia), Educatore professionale. Nel corso dell’evento formativo si discuterà del Piano Mirato di Prevenzione e dei rischi legati a burn-out, mobbing, violenze e aggressioni nei luoghi di lavoro, degli strumenti applicativi, di monitoraggio e autovalutazione, anche attraverso esercitazioni pratiche.

Di seguito il programma:

Responsabile scientifico Dott. Nicolino Rossi, Direttore Dipartimento di Prevenzione

Segreteria scientifica Dott.ssa Rossella Antoniello – Dott. Luigi Borea

11 FEBBRAIO 2025

08.00 Iscrizione partecipanti

08.30 Saluti istituzionali

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Direttore Generale ASL Avellino

Dott.ssa Maria Concetta Conte

Direttore Sanitario ASL Avellino

Dott. Nicolino Rossi

Direttore Dipartimento di Prevenzione

I Sessione “Lo Stress Lavoro Correlato e gli altri rischi psicosociali. Il disegno del Piano Mirato di Prevenzione”

09.00 Relazione interattiva con i partecipanti: “Malessere e benessere nei luoghi di lavori: lo Stress Lavoro Correlato e i rischi psicosociali in una nuova prospettiva” – Prof.ssa Vincenza Capone

10.30 Relazione e confronto con i partecipanti: “Le caratteristiche e la comprensioni degli altri rischi psicosociali: burn-out, mobbing, violenze/aggressioni nei luoghi di lavoro” – Prof.ssa Vincenza Capone

11.15 Relazione interattiva con i partecipanti: “Il Piano Mirato di Prevenzione del rischio da Stress Lavoro Correlato e di altri rischi psicosociali” – Dott. Francesco Morrone

12.30 Relazione interattiva con i partecipanti: “Le Buone Pratiche funzionali al Piano Mirato di Prevenzione del rischio da SLC e di altri rischi psicosociali” – Dott. Francesco Morrone

13.00 Pausa

II Sessione “Gli strumenti applicativi del Piano Mirato di Prevenzione del Rischio Stress Lavoro Correlato e gli altri rischi psicosociali”

13.15 Presentazione ed esercitazione con i partecipanti su: “La Scheda di autovalutazione” – Dott. Rocco Graziano

13.45 Esercitazioni individuali e in plenaria sulla Scheda “Continuum sul benessere psico-sociale [Italian Mental Health Continuum – Short Form]” – Prof.ssa Vincenza Capone

14.30 Presentazione “La Scheda di Monitoraggio” ed esercitazione tramite role-playing – Prof.ssa Vincenza Capone e Dott. Rocco Graziano

12 FEBBRAIO 2025

III Sessione “Gli strumenti applicativi del Piano Mirato di Prevenzione del Rischio Stress Lavoro Correlato gli altri rischi psicosociali”

08.30 Relazione e confronto con i partecipanti: Lo Stress Lavoro Correlato: “Definizione, normativa. Metodologia INAIL di valutazione” – Dott. Roberto Ucciero e Dott.ssa Maria De Rosa

IV Sessione “La metodologia di valutazione e gestione del rischio Stress Lavoro Correlato”

10.00 Relazione e confronto con i partecipanti: “Metodologia INAIL di valutazione e gestione del rischio Stress Lavoro Correlato: Modulo Contestualizzato al Settore Sanitario, fasi e strumenti” – Dott. Pasquale Buongiorno

11.15 Pausa

11.30 “Esempio pratico mediante compilazione questionario per valutazione approfondita del rischio Stress Lavoro Correlato” – Dott. Pasquale Buongiorno

12.30 Conclusioni e prospettive

13.30 Test di apprendimento

