Chiara Pecchia trionfa al Trofeo di Carnevale di pattinaggio artistico

Grande successo per la giovanissima atleta Chiara Pecchia, che si è aggiudicata la prima posizione nella competizione di pattinaggio artistico “Trofeo di Carnevale”. L’evento si è svolto presso il Palazzetto dello Sport “Mario Parente” di Benevento e ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti.

Chiara, originaria di Mugnano del Cardinale e di soli 10 anni, pratica il pattinaggio artistico da due anni e si è distinta nella seconda categoria percorso riservata agli atleti nati nel 2014. Un risultato straordinario che conferma il suo talento e la sua determinazione.

L’atleta fa parte della società “De Dura Skatin”, una scuola di pattinaggio artistico guidata dall’allenatrice Alessia De Dura. Il suo impegno e la costante dedizione agli allenamenti hanno portato a questo importante traguardo, confermando il valore della preparazione ricevuta.

La vittoria di Chiara rappresenta un grande motivo di orgoglio per la sua società e per tutti coloro che la supportano nel suo percorso sportivo. Con questo successo, la giovane promessa del pattinaggio artistico dimostra di avere tutte le carte in regola per raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi nel futuro.

Complimenti a Chiara Pecchia per questa splendida vittoria e un grande in bocca al lupo per le prossime competizioni!

(Andrea Salvatore Guerriero)