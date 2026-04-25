Presentata la lista “Cervinara Prima di Tutto” a sostegno di Caterina Lengua sindaco

È stata presentata questa mattina presso il municipio di piazza Trescine la lista “Cervinara Prima di Tutto”, a sostegno della candidatura a sindaco di Caterina Lengua, sindaco uscente, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Una squadra che unisce competenze, esperienza e nuove energie, con l’obiettivo dichiarato di mettere il futuro della città davanti a ogni interesse personale. Un progetto che si pone in continuità con il lavoro amministrativo degli ultimi anni, durante i quali – si sottolinea – non si è mai interrotta l’azione di governo, anche nei momenti più complessi.

«Negli anni passati, mentre altri si fermavano, c’è chi ha continuato a lavorare per la città: progettando, intercettando risorse, costruendo opportunità», è il senso politico alla base della proposta. Un percorso che oggi rappresenta il punto di partenza per una nuova fase, all’insegna della continuità amministrativa ma anche del rinnovamento, grazie alla presenza di nuovi volti e nuove idee.

La lista si presenta dunque con l’ambizione di coniugare serietà, visione e capacità amministrativa, nella convinzione che il futuro di Cervinara si costruisca guardando avanti.

«Cervinara merita continuità, serietà e visione. Il futuro non si costruisce fermandosi, ma andando avanti», è il messaggio che accompagna il lancio della candidatura.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale della lista “Cervinara Prima di Tutto”:

Carmelo Todino (detto Lello)

Fatima Cillo

Claudia Cioffi

Domenico Cioffi

Raffaele Cioffi

Nunzio Grasso

Gennaro Lengua

Salvatore Lengua

Dolores Perrotta

Angelo Marro

Gina Mazzariello

Ilaria Valente

Appuntamento alle urne il 24 e 25 maggio.