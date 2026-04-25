Caserta, musica e fotografia si incontrano: successo per l’inaugurazione alle Acli

Intervento musicale di grande intensità nella sede provinciale delle Acli. L’Accademia Yamaha è stata protagonista della serata inaugurale dell’esposizione “Il lavoro in mostra: cinque anni di scatti”, organizzata da Acli Caserta per celebrare il quinquennio del progetto fotografico “Il mio lavoro”.

Durante l’inaugurazione il giovane chitarrista Adriano Laudadio, talento emergente dell’Accademia, ha guidato il pubblico in un raffinato percorso sonoro, interpretando brani di grande suggestione: Lost in Romance di Emilio Di Donato, Horizons di Steve Hackett, Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone (nell’arrangiamento di Pat Metheny) e And I Love Her dei Beatles (sempre nell’arrangiamento di Pat Metheny).

La partecipazione dell’Accademia Yamaha ha rappresentato un valore aggiunto all’iniziativa, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente, capace di unire linguaggi artistici diversi, come fotografia e musica, in un’unica esperienza emotiva.

«Siamo orgogliosi di aver preso parte a un evento così significativo per il territorio e per la valorizzazione del lavoro attraverso l’arte», dichiara la direttrice dell’Accademia Yamaha, Mena Santacroce. «Crediamo fortemente nella contaminazione tra le arti e nella capacità della musica di dialogare con altre forme espressive, creando connessioni profonde tra le persone. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete e promuovere la cultura in tutte le sue forme. Un sentito ringraziamento va all’avvocato Sergio Carozza per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’organizzazione dell’evento, capace di coniugare sensibilità artistica e valore sociale».

La serata si è confermata un autentico momento di condivisione, capace di celebrare la dignità del lavoro attraverso immagini, suoni ed emozioni, lasciando nel pubblico un ricordo vivido e partecipato.