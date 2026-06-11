IL SINDACO DI GROTTAMINARDA, MARCANTONIO SPERA, NOMINATO VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Il neoeletto Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha nominato con suo primo decreto in data di oggi, 11 giugno 2026, Vicepresidente della Provincia il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, rieletto lo scorso marzo Consigliere Provinciale.

«Con orgoglio e senso di responsabilità assumo l’incarico di Vicepresidente della Provincia di Avellino. – Afferma Marcantonio Spera – Ringrazio il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, per la fiducia accordata.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto con il loro voto in queste due consiliature. Il mio impegno sarà totale, al servizio dell’intera Provincia di Avellino».