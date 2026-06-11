Sirignano: “L’amicizia salverà il mondo” in scena i discenti dell’ IC Manzoni

Un pomeriggio di emozioni, colori e voci cristalline. Oggi il Teatro Colosseo di Baiano si è trasformato in un palcoscenico di speranza, grazie ai piccoli protagonisti dell’Infanzia del plesso di Sirignano, che hanno portato in scena lo spettacolo “L’amicizia salverà il mondo”.

Canti corali, balli sincronizzati e la tenerezza disarmante dei bambini, alcuni impegnati anche in piccoli sketch recitati con una naturalezza che ha strappato applausi a scena aperta. Ogni movimento, ogni parola imparata a memoria, raccontava un messaggio semplice ma potentissimo: solo insieme, solo con l’amicizia, possiamo rendere il mondo un posto migliore.

In sala, occhi lucidi e sorrisi orgogliosi. Presenti la Dirigente Scolastica Luigia Conte, le insegnanti che hanno curato con dedizione ogni dettaglio, e le famiglie che hanno riempito il teatro per sostenere i propri piccoli attori. Un pubblico partecipe che ha trasformato ogni esibizione in una standing ovation.

“L’amicizia salverà il mondo” non è stato solo il titolo di uno spettacolo. È stata la lezione più bella che i bambini di Sirignano potevano regalarci: quella dell’inclusione, della condivisione, del rispetto. Valori che nascono a scuola e che oggi hanno illuminato il palcoscenico di Baiano.

Grande successo per i piccoli artisti, grande orgoglio per una comunità scolastica che crede nell’educazione attraverso l’arte, il gioco e l’emozione. Perché se il futuro del mondo è nelle loro mani, dopo oggi possiamo stare tranquilli: sarà un futuro fatto di amicizia.

Complimenti ai bambini, alle maestre e a tutta la scuola dell’Infanzia di Sirignano. (L. Carullo)