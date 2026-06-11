BAIANESE. Dal Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, il prestigioso riconoscimento a Carlo Colizzi: primo classificato al 9° Corso Allievi Vice Ispettori Tecnici del settore cibernetico

Grande orgoglio per il Mandamento Baianese e per l’intera Irpinia. Nel corso della solenne cerimonia di giuramento del 9° Corso Allievi Vice Ispettori Tecnici – Settore Cibernetico, svoltasi presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, è stato premiato il giovane Carlo Colizzi, risultato primo classificato tra centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Un traguardo di assoluto prestigio che testimonia competenza, impegno e preparazione in uno dei settori più strategici e delicati della sicurezza moderna, quello della cybersecurity e del contrasto ai crimini informatici.

A consegnare il riconoscimento è stato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pisani, che ha voluto premiare personalmente l’eccellenza raggiunta dal giovane vice ispettore tecnico nel percorso formativo.

La cerimonia ha rappresentato un momento particolarmente significativo per i nuovi appartenenti alla Polizia di Stato, chiamati a svolgere un ruolo sempre più importante nella tutela delle infrastrutture digitali e nella lotta alle minacce informatiche che interessano cittadini, imprese e istituzioni.

Per Carlo Colizzi si tratta di un risultato che corona anni di studio, sacrifici e dedizione, ma che rappresenta al tempo stesso un punto di partenza per una carriera al servizio dello Stato in un ambito in continua evoluzione.

La notizia del prestigioso riconoscimento ha suscitato soddisfazione e orgoglio nel territorio mandamentale, che vede uno dei suoi giovani distinguersi a livello nazionale in una delle specializzazioni più innovative della Polizia di Stato.

Un successo che premia il merito e che conferma come il talento e la preparazione possano portare i giovani del territorio a raggiungere traguardi di assoluto rilievo nelle istituzioni del Paese.