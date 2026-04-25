Forino (Av), trionfo della Max & Very Dance alle Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica di Velletri: 8 ori, 2 argenti e 4 bronzi

Grande evento sportivo di livello nazionale si sta svolgendo presso il Palazzetto dello Sport “Palabandinelli” di Velletri, ovvero le finali del Campionato Nazionale ASI di Ginnastica Ritmica, in programma dal 24 al 26 aprile.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dal Settore Nazionale ASI in collaborazione con la ASD Xistos e rappresenta il momento conclusivo di una stagione che ha coinvolto numerose competizioni regionali su tutto il territorio italiano.

Tre giornate interamente dedicate alla ginnastica ritmica, con circa 1.100 atlete provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 36 società. Le ginnaste si stanno sfidando e si sfideranno nelle categorie Bronze, Silver e Gold, portando in pedana tecnica, eleganza e passione.

La manifestazione è sotto la supervisione delle direttrici tecniche Eleonora Cipollari e Monica Brandizzi, figure di riferimento del settore, e si inserisce in un contesto territoriale particolarmente vivace.

Anche la Max & Very Dance di Forino, dopo una lunga e difficile cavalcata, è riuscita a giungere alle fasi conclusive nazionali, superando ogni più rosea aspettativa e conquistando, con le sue atlete guidate dall’istruttrice Ilary Dello Russo, ben 8 ori, 2 argenti e 4 bronzi, suddivisi tra squadra, singoli e coppia.

Ecco i risultati:

Categoria Squadra:

Nel Corpo Libero 1 “ORO” per Vittoria Caruso, Mara Coppola e Sofia Del Percio, nuove Campionesse Italiane.

Categoria Individuali:

Ludovica Lavanga: due ori nel Corpo Libero (Campionessa Italiana) e nella Palla (Campionessa Italiana). Maria Lepore: un oro nel Corpo Libero (Campionessa Italiana) e un bronzo nella Palla. Asia Rosita Amatrudo: due ori nel Corpo Libero (Campionessa Italiana) e nel Cerchio (Campionessa Italiana). Federica Zaccaria: un argento nel Corpo Libero (Vice Campionessa Italiana). Marta De Luca: un bronzo nel Corpo Libero. Maria Cioffi: un argento nel Cerchio (Vice Campionessa Italiana) e un bronzo nella Palla.

Categoria Coppia:

De Luca – Zaccaria: un bronzo nel Corpo Libero.

Complimenti a tutti.

Daniele Biondi