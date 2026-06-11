Impianto sicuro accessi venosi periferici: al Polo didattico di Grottaminarda un webinar nazionale con i massimi esperti del settore

Sabato 13 giugno l’evento formativo gratuito, ad accesso libero, promosso dall’Asl Avellino e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in collaborazione con le società scientifiche GAVeCeLT e IVAS, rivolto a tutti gli infermieri

Il Polo Didattico Universitario dell’Asl Avellino al centro di un webinar nazionale dedicato agli accessi venosi periferici. Professioni provenienti da tutta Italia si confronteranno nell’ambito di un importante evento formativo dedicato alla “Presentazione dei nuovi Protocolli GAVeCeLT–IVAS per l’inserzione degli accessi venosi periferici” promosso dalle società scientifiche GAVeCeLT (Gruppo Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine) e IVAS (Italian Vascular Access Society), in collaborazione con l’Asl di Avellino e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

L’Azienda Sanitaria Locale conferma il proprio impegno nel sostenere il percorso di crescita scientifica, culturale e specialistica della professione infermieristica, attraverso la diffusione delle migliori evidenze disponibili e l’adozione di protocolli condivisi finalizzati alla sicurezza delle cure.

In questa prospettiva si inserisce il webinar dedicato alla presentazione dei nuovi protocolli per l’inserzione degli accessi venosi periferici, rivolto a tutti gli infermieri, ad accesso libero e gratuito, che vedrà la partecipazione dei massimi esperti nazionali del settore.

L’iniziativa, infatti, si inserisce nelle attività didattiche del Master Universitario di I° livello “Nursing degli Accessi Vascolari a Medio e Lungo Termine”, percorso specialistico realizzato dall’Ateneo in convenzione con l’Asl Avellino.

Durante il webinar interverranno da Grottaminarda i docenti Fabrizio Brescia e Daniele Elisei, insieme ad esperti delle società scientifiche partner.

«Sono soddisfatta per questa importante iniziativa formativa che sottolinea il valore della collaborazione tra l’Asl Avellino, l’Università “Vanvitelli” e alcune tra le più importanti società scientifiche del panorama italiano – afferma il Direttore Generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte – La diffusione dei nuovi protocolli consente ai professionisti sanitari di acquisire conoscenze aggiornate indispensabili per garantire prestazioni di elevata qualità. Un particolare apprezzamento – conclude – va al corpo docente, composto da professionisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale».

Sulla stessa linea anche le dichiarazioni di Pia Giovannelli, Responsabile del Master universitario: «Questo evento rappresenta il valore accademico dell’iniziativa e l’importanza della sinergia tra Università, professionisti sanitari e società scientifiche nella diffusione dei nuovi saperi. È un esempio concreto di integrazione tra formazione universitaria, innovazione scientifica e sistema sanitario, con l’obiettivo comune di promuovere una sanità sempre più sicura e di qualità».

«Questo appuntamento formativo valorizza il ruolo dell’Infermiere quale professionista protagonista nei percorsi di sicurezza, innovazione e sviluppo delle competenze avanzate. – afferma il coordinatore del Polo didattico universitario dell’Asl Avellino, Rocco Cusano – La formazione specialistica assume un ruolo strategico nel garantire prestazioni di altissima qualità, appropriatezza degli interventi e una migliore presa in carico della persona assistita”.

Programma Scientifico dell’Evento

Sabato 13 giugno 2026, Ore 09:00 – 11:00

09:00 | Introduzione – M. Pittiruti, G. Scoppettuolo

09:15 | Presentazione del protocollo SISPeC (ISCaPeC) – F. Pinelli

09:35 | Presentazione del protocollo SILPeC (ISCaPed) – D. Giustivi

09:55 | Presentazione del protocollo SIMiC (ISCaMid) – F. Brescia

10:15 | Discussione aperta con la partecipazione di: M.G. Annetta, R. Bastos, F. Carlucci, A. Fabiani, D. Elisei, S. Elli, V. Faraone, A. Musarò, G. Ortiz-Miluy

10:45 | Conclusioni – M. Pittiruti, G. Scoppettuolo

Come partecipare al webinar

L’accesso al webinar è libero e gratuito. Tutti gli interessati sono invitati a seguire l’evento in diretta sulla piattaforma Zoom:

Partecipa al Webinar su Zoom

ID riunione: 837 1951 6408

Codice d’accesso: 122294