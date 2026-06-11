UNA RETE SULLA SABBIA, UN PAESE CHE SI RITROVA: MUGNANO DEL CARDINALE SI PREPARA AL BEACH VOLLEY

Di Francesco Piccolo

Mancano ancora pochi giorni al primo servizio, al primo tuffo sulla sabbia e ai primi applausi dagli spalti.

Eppure, a Mugnano del Cardinale, il Beach Volley è già iniziato.

Non nelle classifiche e nemmeno sul tabellone del torneo.

È iniziato negli occhi dei bambini che ogni pomeriggio corrono sulla sabbia appena sistemata, nei curiosi che rallentano il passo per osservare il campo prendere forma e nei ragazzi del Forum Giovanile che, giorno dopo giorno, stanno trasformando il cuore del paese in un’arena a cielo aperto.

Sotto lo sguardo del Santuario di Santa Filomena, che domina la piazza con la sua imponenza, e a pochi passi dal Palazzo Comunale, la sabbia è già diventata protagonista.

Dove fino a qualche giorno fa si vedevano soltanto le serici della piazza, oggi c’è una distesa di sabbia che richiama bambini, famiglie e curiosi. Qualcuno prova già i primi palleggi, altri si divertono semplicemente a correre scalzi, lasciando impronte che il vento della sera cancellerà prima del giorno successivo.

Le immagini di questi giorni raccontano già l’atmosfera che si respirerà nelle prossime settimane: bambini che giocano sotto rete, genitori seduti sugli spalti, giovani impegnati negli ultimi preparativi e una piazza che lentamente cambia volto.

Il torneo accompagnerà Mugnano fino al 28 giugno, giorno in cui si disputerà la finalissima.

Ma la sensazione è che la manifestazione organizzata dal Forum Giovanile voglia essere qualcosa di più di una semplice competizione sportiva.

Sarà un’occasione per vivere la piazza.

Per ritrovarsi.

Per trascorrere una serata all’aperto tra una partita e l’altra.

Gli spalti sono pronti ad accogliere appassionati, curiosi e famiglie. A pochi passi dal campo sarà possibile concedersi una passeggiata nel centro cittadino, fermarsi per un gelato, una bibita fresca o un panino e vivere la serata in totale tranquillità grazie ai parcheggi presenti nelle vicinanze e ai servizi disponibili nell’area della manifestazione.

Particolarmente attesa sarà la serata del 13 giugno, quando il Beach Volley incontrerà i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio.

La giornata inizierà con il Santo Rosario e la Santa Messa dedicate al Santo, per poi proseguire in piazza con la prima serata del torneo. In programma il saluto delle istituzioni, la benedizione del campo da parte del parroco, un match dimostrativo di Beach Volley e un significativo momento commemorativo dedicato alla memoria di alcuni giovani della comunità, con la consegna di un riconoscimento alle rispettive famiglie.

Non mancheranno inoltre gli stand gastronomici promossi dal Comitato Festa Sant’Antonio, la tradizionale salsicciata, la musica e numerose occasioni di aggregazione che accompagneranno la serata fino a tarda sera.

Gli organizzatori annunciano anche diverse sorprese che accompagneranno il percorso fino alla finalissima del 28 giugno, contribuendo a rendere ogni appuntamento diverso dal precedente.

Ma forse la scena più bella è già davanti agli occhi di tutti.

Sono i bambini che oggi giocano sulla sabbia mentre gli ultimi raggi di sole illuminano la facciata del Santuario di Santa Filomena.

Sono i ragazzi che lavorano dietro le quinte senza cercare protagonismo.

Sono le famiglie che si fermano qualche minuto ad osservare il campo prendere vita.

Perché prima ancora delle schiacciate, dei punti e delle classifiche, il Beach Volley ha già raggiunto il suo obiettivo più importante: riportare la piazza al centro della vita del paese.

E forse è proprio questa la vittoria più bella.

Una rete sulla sabbia.

E un’intera comunità che, sera dopo sera, ritrova il piacere di stare insieme.