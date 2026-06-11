La Villa Comunale, oasi verde di Baiano,  si rinnova. 

di Antonio Vecchione

Chi entra oggi in villa Comunale troverà una straordinaria novità: due panchine che fanno bella mostra di sé nel viale principale, posizionate l’una di fronte all’altra per favorire incontri e confronti, per incentivare conversazioni amichevoli, scambi di opinioni e, magari, anche qualche affettuosa corrispondenza tra giovani e, perché no, meno giovani. L’iniziativa è di Antonio Vecchione, appassionato frequentatore della Villa e sensibile alle esigenze dei fruitori, appoggiata dall’amico Antonio Napolitano e bene accolta dal sindaco Enrico Montanaro, che ha sostenuto e autorizzato l’iniziativa. Il contributo fondamentale è stato di Silvio Picciocchi, che ha condiviso e finanziato con la sua consueta e signorile disponibilità. Silvio ha capitalizzato tutta la sua esperienza di imprenditore illuminato in un progetto elegante nella sua semplicità, efficiente e duraturo: una struttura di supporto solidissima in ferro lavorato e sottoposto a un processo di zincatura per resistere alle intemperie; una seduta e schienale in doghe di legno trattato con impregnanti e vernici speciali della Adler. Due mesi il tempo di realizzazione per poi affidarci, per il tramite di Mattia Lieto, alla Comunità Montana per il montaggio. Franco Napolitano, Carmine Colucci, Cerbone Vincenzo, Stefano Picciocchi e Anna Orefice, la squadra di operatori della CM, alle sette di questa mattina era già operativa per effettuare i lavori di fissaggio delle due panchine. Le notevoli difficoltà sorte per eseguire i lavori sono state superate ancora una volta dall’intervento di Silvio Picciocchi. Alla fine siamo riusciti ad ancorare al pavimento le panchine con viti e fisher e cementato il tutto. Con grande soddisfazione possiamo annunciare che sono a disposizione di tutti coloro che frequentano la villa. Doveroso l’invito finale: le opere pubbliche, come le due panchine, sono proprietà di tutti e vanno salvaguardate e utilizzate civilmente.

PS: nei prossimi giorni sarà portato a termine il secondo progetto che riguarda la Villa comunale: il posizionamento delle targhe con il nome delle specie arboree della villa. Riteniamo che approfondire la conoscenza botanica della Villa costituisca un momento di crescita. L’auspicio è quello di promuovere una cultura etico – ambientale ed evitare comportamenti dannosi per la villa e per tutto il nostro territorio, una splendida valle verde circondata da uno straordinario scenario di colline e montagne.