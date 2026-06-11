Baiano, il magico mondo Disney va in pedana: grande spettacolo con le ginnaste dell’AN.SI.CA e l’olimpionica Laura Paris

Una serata all’insegna della magia, dello sport e dell’emozione. Venerdì 12 giugno, alle ore 20, il Palazzetto dello Sport “Italo Picciocchi” di Baiano ospiterà il tradizionale saggio spettacolo dell’ASD AN.SI.CA Ginnastica Ritmica dal titolo “Il magico mondo Disney va in pedana”.

L’evento promette di trasportare il pubblico in un viaggio tra le più amate favole Disney, attraverso coreografie, esercizi e performance che vedranno protagoniste le giovani atlete della società sportiva. Un racconto fatto di musica, colori, eleganza e tecnica, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Le ginnaste porteranno in scena un vero e proprio spettacolo ispirato ai personaggi e alle atmosfere che hanno fatto sognare generazioni di bambini e adulti, trasformando il palazzetto in un mondo incantato dove sport e fantasia si incontrano.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione sarà la presenza di un’ospite d’eccezione: Laura Paris, campionessa olimpica ed ex capitano della Nazionale italiana di ginnastica ritmica. La sua partecipazione rappresenta un momento di grande prestigio per l’evento e un’importante occasione di incontro per le giovani atlete, che avranno la possibilità di confrontarsi con una delle figure più rappresentative della ginnastica italiana.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di crescita e promozione sportiva portato avanti dall’ASD AN.SI.CA, realtà da anni impegnata nella formazione di numerose giovani ginnaste del territorio.

Per Baiano sarà una serata speciale, dedicata allo sport, alla passione e ai valori educativi della ginnastica ritmica, in un contesto capace di unire spettacolo e aggregazione.

L’ingresso all’evento è aperto al pubblico e si preannuncia una grande partecipazione di famiglie, appassionati e sostenitori della società sportiva.