Premio Cimitile, Maurizio de Giovanni incanta il pubblico con “Il tempo dell’orologiaio”

CIMITILE – Grande partecipazione e un pubblico attento e coinvolto hanno caratterizzato l’incontro con Maurizio de Giovanni, tra gli appuntamenti più attesi della XXXI edizione del Premio Cimitile, ospitato nella suggestiva cornice del Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile.

Nel corso della serata di domenica 14 giugno, il celebre scrittore, sceneggiatore e autore televisivo napoletano ha presentato il suo ultimo romanzo, “Il tempo dell’orologiaio” (Feltrinelli), dialogando con il pubblico sui temi dell’opera e sul valore della letteratura come strumento per comprendere la realtà contemporanea.

Autore di alcuni dei personaggi e delle storie più amate della narrativa italiana, Maurizio de Giovanni ha dato vita a opere che hanno ispirato fortunate produzioni televisive come I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi, conquistando negli anni milioni di lettori e telespettatori.

A portare i saluti istituzionali sono stati Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, Anna Mercogliano, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Cimitile, e Giovanni Mensorio, presidente della Commissione Turismo della Regione Campania. A coordinare l’incontro è stata la giornalista Autilia Napolitano, che ha guidato il confronto con l’autore attraverso riflessioni, curiosità e approfondimenti.

«I libri continuano a essere uno strumento prezioso per comprendere il presente e interrogarsi sul futuro», ha sottolineato Maurizio de Giovanni, evidenziando il ruolo fondamentale della narrazione nel leggere i cambiamenti della società e delle relazioni umane.

Nel suo intervento, Giovanni Mensorio ha invece rimarcato il valore culturale dell’iniziativa: «Il Premio Cimitile si conferma tra i più importanti eventi culturali della Campania, capace di attrarre protagonisti della letteratura italiana e di promuovere occasioni di crescita, confronto e valorizzazione del territorio».

Ad arricchire ulteriormente la serata è stata la partecipazione del musicista Marco Zurzolo, che con le sue coinvolgenti esecuzioni ha creato un’atmosfera intensa e suggestiva, accompagnando il dialogo con lo scrittore.

L’evento si è aperto e concluso con il concerto “Sinfonia sotto le stelle” dell’Orchestra d’Archi Verticale Territoriale Junior del Liceo “G. Albertini” di Nola, regalando al pubblico emozioni e applausi in una perfetta fusione tra musica, letteratura e bellezza.

Ancora una volta il Premio Cimitile si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale campano, capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico con la promozione della lettura, dell’arte e del dialogo culturale.