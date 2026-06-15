Baiano, alla Scuola di Educazione Politica il confronto tra politica e giustizia con Raffaele Cantone

Grande partecipazione al Teatro Colosseo di Baiano per la Lectio Magistralis dedicata al tema “Politica e Giustizia”, organizzata nell’ambito della II Edizione della Scuola di Educazione Politica promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II e dal Centro di Ricerca IRES.

Protagonista dell’incontro è stato Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che ha offerto una riflessione approfondita sul rapporto tra potere politico e funzione giudiziaria nell’ordinamento democratico italiano. All’iniziativa hanno preso parte anche Antonio Iodice, presidente onorario dell’Istituto di Studi Politici San Pio V, e Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, mentre il coordinamento scientifico è stato affidato al professor Franco Vittoria.

Nel corso della sua Lectio Magistralis, Cantone ha evidenziato come il rapporto tra politica e giustizia debba essere interpretato alla luce dei principi costituzionali che regolano l’equilibrio tra i poteri dello Stato. La magistratura, ha sottolineato, non è chiamata a svolgere una funzione di supporto all’azione politica, ma a garantire il rispetto della legge e la tutela dei diritti, esercitando quel ruolo di controllo e garanzia che la Costituzione le assegna.

Il procuratore ha quindi richiamato il valore dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, soffermandosi sul sistema di pesi e contrappesi costruito dai Padri Costituenti e sulle sfide che il sistema giudiziario è chiamato ad affrontare in una società in continua evoluzione.

Particolarmente significativa la riflessione sul dibattito relativo alle riforme della giustizia. Cantone ha ribadito la necessità di affrontare i problemi reali del sistema senza contrapposizioni ideologiche, mantenendo aperto il confronto pubblico su temi che riguardano il funzionamento delle istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini nella giustizia.

L’incontro di Baiano si è trasformato così in un’importante occasione di approfondimento culturale e istituzionale, offrendo ai partecipanti strumenti di riflessione su uno dei temi più delicati e attuali della vita pubblica italiana: il rapporto tra politica, legalità e amministrazione della giustizia.