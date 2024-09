Premiazioni del VII Concorso “Ai Tuoi Piedi”: Celebrazione di Arte e Devozione a Mercogliano

L’Associazione ACIPeA, con il patrocinio del Comune di Mercogliano e in collaborazione con la Pro Loco, si appresta a celebrare la Cerimonia delle Premiazioni del VII Concorso di Poesia e Arte “Ai Tuoi Piedi”, dedicato alla Madonna di Montevergine. L’evento si terrà il giorno 8 settembre 2024 alle ore 17:00 presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, situato in Via Loreto 1, Mercogliano (AV).