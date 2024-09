Una realtà da conoscere meglio: l’istituto Alberghiero Galileo Galilei

A Nola opera da anni alla via Ottaviano Augusto l’istituto superiore paritario Galileo Galilei ad indirizzo alberghiero. Una istituzione voluta fortemente dalla famiglia Giugliano, che crede nella formazione dei giovani e crede negli sbocchi lavorativi che un istituto alberghiero offre.Questa scuola rende ” gratuita ” l’iscrizione degli alunni che si approcciano alla prima classe per la prima volta, dando così alle famiglie un notevole aiuto di tipo economico. La gratuita’ riguarda il biennio ( prima e seconda classe), per poi approdare con rette abbordabili al triennio. L’istituto Galileo Galilei offre anche ulteriori opzioni di formazione, attrezzando per gli alunni e per gli esterni corsi professionali di pasticciere( nella sede nolana) e di pizzaiolo presso lo Sport in Club” Free- time” di San Gennaro Vesuviano.Un’offerta formativa che tutti dovrebbero conoscere meglio, sostenuta dalla presenza di giovani e validi docenti, oltre che da personale ATA qualificato e dalla qualità del coordinamento didattico. Non risulti al lettore una piaggeria se si affermasse che questa istituzione è una eccellente alternativa alla scuola statale. Questo è dimostrato dagli alunni diplomati negli anni scorsi,che hanno fatto accesso nel mondo del lavoro legato agli ambiti dell’enogastronomia con tutti gli annessi e connessi. Invitiamo fin da ora le famiglie e gli alunni iscritti alla classe terza della secondaria di primo grado, a prendere seriamente in considerazione l’iscrizione alle nostre classi per l’anno scolastico 2025/’26 prendendo visione della realtà di una scuola proiettata verso un futuro, attraverso l’impegno quotidiano nella pratica didattica, svolta tra l’altro, nel laboratorio multimediale e nell’ambiente dedicato alla cucina. Da questa realtà, nel precedente anno scolastico, è stato realizzato un protocollo di intesa con la scuola statale ed enti privati, per la creazione del piatto conosciuto come ” pasta con le zucchine di San Pasquale “, degustabile nell’Agriturismo di città ” Eccellenze Nolane “.

Coordinatore didattico

Vincenzo Serpico