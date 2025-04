Pompei è Musica: La Seconda Edizione Al Via con una Presentazione al Ministero della Cultura

Giovedì 10 aprile 2025 alle ore 11:30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (via del Collegio Romano, 27), si terrà la conferenza di presentazione della seconda edizione di Pompei è Musica, la rassegna estiva che porterà la magia della musica dal vivo nell’iconico Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. La manifestazione, che si svolgerà dal 27 giugno al 5 agosto 2025, promette un’esperienza unica in un contesto straordinario, unendo cultura, storia e musica in una cornice senza pari.

A introdurre l’evento sarà Giammarco Mazzi, Sottosegretario di Stato alla Cultura con delega alla Musica, il quale evidenzierà il valore culturale e artistico di questa iniziativa. L’appuntamento vedrà anche gli interventi di Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, e Carmine Lo Sapio, Sindaco di Pompei, che sottolineeranno l’importanza della rassegna per il territorio e per la promozione della cultura musicale in Italia.

Tra le presenze più attese, ci saranno gli artisti Jean-Michel Jarre e Wardruna, che arricchiranno la conferenza con il loro supporto e contributo artistico, testimoniando l’ecletticità e la qualità della programmazione di questa edizione.

Pompei è Musica è una rassegna che, promossa dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, rappresenta un connubio perfetto tra il patrimonio archeologico e la cultura musicale. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, con la Direzione artistica curata da Giuseppe Gomez, a conferma della qualità e del livello internazionale della proposta.

L’organizzazione tecnica è affidata a Blackstar Entertainment e Fast Forward, che garantiranno la realizzazione dell’evento con il massimo livello di professionalità e attenzione ai dettagli.

La rassegna, che si svolgerà nei suggestivi spazi dell’Anfiteatro di Pompei, offrirà un’esperienza immersiva nella musica dal vivo, in uno dei siti archeologici più celebri al mondo, trasformando ogni concerto in un momento speciale che celebra la bellezza e l’unicità del nostro patrimonio culturale. Con un programma variegato e artisti di fama internazionale, Pompei è Musica si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2025.