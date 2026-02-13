Pomigliano e Avella unite dalla musica: gemellaggio e masterclass in vista di Sanremo

Ieri, 12 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo 5 “Falcone-Paciano” di Pomigliano d’Arco, si è tenuto l’incontro di gemellaggio e le prove congiunte con l’Istituto Comprensivo “Mons. Pasquale Guerriero” di Avella.

L’evento è stato pensato non solo per permettere ai genitori di assistere ai brani che i ragazzi porteranno a Sanremo, ma anche per offrire agli studenti l’opportunità di partecipare a due masterclass presiedute dal musicista e direttore di Casa Sanremo Campus Ciro Barbato e la giornalista ed esperta in comunicazione Maria Puca.

La masterclass musicale “Da Bach al Pop” aveva lo scopo di mostrare il legame tra musica classica e pop moderno, formando artisti con una visione completa e attuale.

La masterclass in comunicazione “Se Non comunichi Non esisti”, invece forma artisti e performer insegnando come costruire il proprio brand e comunicare in modo efficace per promuoversi nel mondo dello spettacolo.

Per i due istituti si tratta del secondo anno consecutivo di partecipazione a Sanremo. L’idea è nata lo scorso anno per volontà della DS Valeria Vaccaro e del DS Andrea Amoroso, che considerano la musica una disciplina trasversale, capace di intrecciarsi con molteplici ambiti del sapere. Da questa visione è nata una vera e propria curvatura musicale all’interno dell’offerta formativa di entrambe le scuole.

All’inizio dell’anno sono state svolte selezioni e avviati corsi pomeridiani di canto guidati dal maestro Miele, dalla professoressa Cilla e dal professor Turnaturi. Per la scuola di Avella, invece, il dirigente Andrea Amoroso ha sostenuto il progetto con il supporto della professoressa Maria Sirignano per la messa in evidenza dei talenti e per lo sviluppo di nuove abilità negli alunni.

«L’esperienza di gemellaggio ha dimostrato che la musica non ha confini. Si può cantare a distanza anche senza i social. Ai ragazzi bisogna offrire quante più opportunità possibili per rendere la scuola un terreno fertile dove scoprire la propria attitudine. La musica è la colonna sonora della nostra vita ed è un modo per conoscere noi stessi».

Gli studenti dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero di Avella, prima del del28 febbraio, ultimo giorno del Festival, si esibiranno il 18 febbraio nell’atrio polifunzionale della Scuola Primaria in una serata molto particolare in cui presenteranno non solo i brani scelti e registrati per il Palafiori, ma eseguiranno anche cover solistiche tratte dal repertorio della canzone italiana e straniera dagli anni 50 ad oggi.

Non sarà soltanto il momento dell’esibizione a rendere unica l’esperienza, ma tutto ciò che la circonda: le prove, l’esperienza in sala di registrazione, le passeggiate, la condivisione, i momenti vissuti insieme e, chissà, magari anche l’incontro con il proprio artista preferito.