SPERONE. Lucia Ferone conquista il Premio America Giovani 2026.

Ieri a Roma, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, si è celebrato il Premio America Giovani 2026, riconoscimento dedicato ai neolaureati italiani che si sono distinti per merito e impegno accademico. Tra i premiati di quest’anno c’è Lucia Ferone, giovane di Sperone, che si è fatta notare per il suo brillante percorso di studi e per l’interesse verso tematiche internazionali. Un risultato che testimonia la sua determinazione e il talento che l’ha contraddistinta fin dagli studi universitari. Il premio prevede, oltre alla pergamena di riconoscimento, una borsa di studio completa per il “Master per la Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, un percorso di formazione avanzata pensato per sostenere i migliori talenti italiani e rafforzarne le competenze in contesti globali.

Papà Elia, la mamma Rosaria e il fratello Carmine hanno festeggiato con orgoglio il successo di Lucia, esprimendo le più sincere congratulazioni. Un traguardo che non solo rende orgogliosa la famiglia, ma illumina tutto il mandamento, portando prestigio e lustro alla comunità locale.

Tutta la Redazione si congratula con Lucia, condividendo la gioia di questo risultato.