È di Maddaloni (CE) il bambino vincitore del contest internazionale IDEASforEARS di MED-EL

Cristian Campolattano, 10 anni di Maddaloni (CE), è arrivato al primo posto nel contest internazionale di MED-EL IDEASforEARS, che premia l’inventiva e il talento di bambini dai 6 ai 12 anni nell’ immaginare nuovi sistemi per migliorare la qualità di vita delle persone con impianto cocleare. Cristian ha impressionato la giuria con la sua invenzione, dal nome irresistibile: Addò Hear, un’idea composta da due piccoli dispositivi (un occhiale e un braccialetto) che si collegano al processore dell’impianto cocleare per potenziarne ulteriormente le capacità. “Addò” deriva dal dialetto napoletano e significa “dove”, proprio perché l’invenzione nasce per rispondere alla domanda: da dove arriva questo suono?

Il sistema supporta chi lo utilizza nel riconoscere con maggiore precisione la direzione di provenienza dei suoni, offrendo un aiuto in più nelle situazioni di ascolto quotidiane.

Cristian dichiara : “Mi sono ispirato a mio cugino di 3 anni, Matteo, che utilizza un impianto cocleare e che, nonostante riesca a far tutto perfettamente, talvolta può sentirsi insicuro nell’individuare con precisione la direzione dei suoni che lo circondano.”

Con Addò Hear, Cristian vorrebbe offrire al cuginetto – e ad altri bambini come lui – una sicurezza aggiuntiva, integrando le funzionalità dell’impianto cocleare e rendendo l’esperienza di ascolto ancora più completa.

Come parte del suo premio, Cristian andrà a Innsbruck, Austria, a giugno 2026 per visitare la sede globale di MED-EL. Lì, i vincitori da tutto il mondo si incontreranno, esploreranno come viene sviluppata la tecnologia uditiva e sperimenteranno come le idee possono trasformarsi in soluzioni reali.

Ideato e organizzato da MED-EL, leader globale nelle soluzioni per impianti uditivi, IDEASforEARS quest’anno ha ricevuto idee da 302 bambini provenienti da 25 paesi in tutto il mondo, ed in Italia in particolare, l’iniziativa ha coinvolto 92 bambini e 2 scuole, il Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni, coordinato dall’insegnante Stefania e l’Istituto Comprensivo di Vigodarzere, coordinato dall’insegnante Eleonora.

I bambini partecipanti hanno ideato soluzioni capaci di rispondere alle sfide quotidiane di chi ha un impianto cocleare: dalle soluzioni di risparmio energetico per mantenere i dispositivi più a lungo in funzione, ad idee focalizzate sulla sicurezza e resistenza del design dei processori. Anche la connettività, con idee che collegano i processori ad app e dispositivi indossabili, è stato un ambito di interesse, insieme ad idee che reimmaginano la tecnologia uditiva rendendola più confortevole e personale, attraverso design personalizzati.

Tra i partecipanti italiani, una menzione speciale merita Francesco Palumbo, inventore di 8 anni di Gonzaga, provincia di Mantova, che ha partecipato creando Ampli-Processor, un amplificatore per chitarra elettrica che si collega tramite Bluetooth agli impianti cocleari e alle protesi acustiche, dotato di regolazioni e distorsore.

Anche in questo caso, l’invenzione nasce da un’esperienza personale: Francesco ha un fratellino più piccolo affetto da una malattia genetica, Tommy, che comporta anche ipoacusia. Tommy ama molto la chitarra elettrica e Francesco ama suonare per lui; da qui nasce l’idea di Ampli-Processor, un amplificatore bluetooth che si connette alle protesi. Un’invenzione che unisce passione, amore tra fratelli ed empatia, dimostrando come l’innovazione nasca dall’osservazione e dall’esperienza quotidiana.

Geoffrey Ball, inventore del rivoluzionario VIBRANT SOUNDBRIDGE di MED-EL e ideatore del contest IDEASforEARS, di cui è Presidente della Giuria, ha elogiato i giovani inventori di quest’anno: “Anche quest’anno i nostri inventori ci hanno dato prova di creatività, empatia e sensibilità, nella proposta delle idee. Dalla loro curiosità inizia l’innovazione: i bambini notano cosa manca, cosa potrebbe essere più facile e più comodo. IDEASforEARS mostra cosa è possibile quando alle giovani menti viene data la libertà di immaginare soluzioni migliori.”

Gionata Conni, Marketing & Product Manager di MED‑EL Italia, si congratula con i vincitori e con tutti i partecipanti, esprimendo grande soddisfazione: “La significativa partecipazione italiana conferma l’ingegno e la sensibilità dei nostri bambini, ai quali rivolgo i miei complimenti. Un ringraziamento speciale va anche agli insegnanti e alle scuole che hanno sostenuto questo progetto, guidando gli studenti in un percorso didattico multidisciplinare che ha permesso ai più piccoli di esprimere la propria creatività per contribuire al futuro della tecnologia uditiva e a un mondo più inclusivo. Dal 2017 IDEASforEARS rappresenta un’iniziativa che testimonia l’impegno a lungo termine di MED‑EL verso l’educazione in età scolare e l’empowerment delle nuove generazioni, per favorire la prevenzione in ambito audiologico e l’integrazione delle persone con disabilità uditiva.”

Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, MED‑EL rinnova la collaborazione con Microsoft come Partner Tecnologico Ufficiale di IDEASforEARS, mettendo a disposizione strumenti all’avanguardia per aiutare i giovani inventori a comunicare, creare e connettersi oltre le lingue e i confini.