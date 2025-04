Comune di Baronissi (SA): Modifiche alla Viabilità in Località Tre Pizzi per Lavori di Rifacimento dell’Asfalto e Nuove Regolazioni del Traffico

A partire dal 10 aprile 2025, la zona di Località Tre Pizzi, nel Comune di Baronissi (SA), sarà interessata da importanti lavori di scarifica e rifacimento dell’asfalto. Gli interventi, che si svolgeranno nei giorni 10, 11, 14, 15 e 16 aprile, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle infrastrutture stradali e garantire maggiore sicurezza per tutti i cittadini. Le modifiche alla circolazione saranno attive dalle ore 07:00 alle 19:00, al fine di minimizzare i disagi per la cittadinanza e ottimizzare il progresso dei lavori.

Durante i lavori, saranno introdotte diverse modifiche alla viabilità che interesseranno sia i residenti che gli utenti abituali delle strade. Le principali regolazioni del traffico sono le seguenti:

Nei giorni di lavori, sarà istituito un doppio senso di circolazione su via Trinità, nel tratto che va da via Allende a via G. Fortunato, per i residenti. Questa misura garantirà l’accessibilità alle abitazioni senza compromettere la viabilità in generale.

I veicoli provenienti dalle località di Fusara, Caprecano e Sava verranno deviati verso Baronissi e l’Autostrada tramite via G. Fortunato. Questa modifica è stata pensata per agevolare la circolazione e ridurre il traffico nelle aree limitrofe.

Nelle giornate del 10 e 14 aprile, verrà imposto il divieto di sosta con rimozione forzata su alcune strade strategiche:

• Via S. Allende (su entrambi i lati, nel tratto antistante il fabbricato Ladalardo e il supermercato Decò).

• Via A. Moro (tra via S. Allende e via Berlinguer).

Tali misure sono state adottate per consentire il regolare svolgimento dei lavori e per evitare ostacoli alla circolazione veicolare durante le operazioni di scarifica e rifacimento dell’asfalto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà imposto un divieto di transito su via Convento, nel tratto che va da via Don Minzoni a via A. Moro, nei giorni 10 e 14 aprile. Questa misura è fondamentale per non compromettere il flusso veicolare.

Durante i giorni 11, 15 e 16 aprile, verrà istituito il senso unico di marcia sulla strada di collegamento tra via S. Allende e via Don Minzoni, in direzione via Fondo Pagano. Tale modifica consentirà una gestione più ordinata del traffico.

Durante le chiusure parziali o totali di alcune strade, si prevede la deviazione del traffico su percorsi alternativi, garantendo così la continuità della circolazione. Le deviazioni previste sono le seguenti:

I veicoli diretti a via Convento e via A. Moro dovranno percorrere via Vituro. In questa zona, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada per tutta la durata dei lavori.

La gestione del traffico riguarderà anche i mezzi pesanti, i quali dovranno seguire regolazioni specifiche per evitare il sovraffollamento delle strade e garantire la sicurezza:

I mezzi pesanti (con peso superiore a 6,5 tonnellate) dovranno percorrere via S. Andrea, dove sarà istituito il doppio senso di circolazione per garantire l’accesso.

I veicoli diretti a Baronissi e M.S. Severino dovranno entrare in autostrada dal casello di Antessano, evitando il transito nelle aree interessate dai lavori.

I mezzi pesanti e i mezzi pubblici provenienti da Baronissi saranno deviati su via Ferreria, via Fondo Pagano, la variante via Trotula De Ruggiero e via S. Allende, evitando così il transito nelle zone dove sono in corso i lavori.

Sarà vietato il transito su via A. Moro, in direzione Baronissi-M.S. Severino, per i veicoli pesanti superiori a 6,5 tonnellate. Questo provvedimento serve ad evitare ingorghi e garantire una maggiore sicurezza.

Gli interventi di scarifica e rifacimento dell’asfalto sono essenziali per il miglioramento delle infrastrutture stradali e la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Tuttavia, per garantire la buona riuscita dei lavori e minimizzare i disagi, è fondamentale che i cittadini e gli automobilisti rispettino le modifiche alla viabilità, le disposizioni relative alla sosta e al transito.

Si raccomanda a tutti di prestare attenzione alla segnaletica stradale e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti durante il periodo di lavori. La collaborazione di tutti i cittadini è fondamentale per il successo degli interventi e per la sicurezza stradale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si invita la cittadinanza a monitorare le comunicazioni ufficiali fornite dall’Amministrazione Comunale di Baronissi.

