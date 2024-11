Pomigliano d’Arco, esercente recidivo somministra alcolici a minori: scatta la chiusura del locale per 30 giorni

A Pomigliano d’Arco, un esercente è stato nuovamente sorpreso a somministrare alcolici a minorenni nonostante fosse già stato denunciato e sanzionato pochi mesi fa per lo stesso reato. Gli agenti della Polizia Locale, diretti dal colonnello Emiliano Nacar, durante un controllo nel fine settimana nella zona della movida, lo hanno colto in flagrante mentre serviva alcol a ragazzi minorenni. Per l’uomo è scattata una nuova denuncia e una sanzione amministrativa, ma questa volta la misura adottata è stata più severa: il Comune ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni. I controlli, coordinati dal sottotenente Andrea D’Ambrosio, si sono svolti nel centro storico della città e hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni. Tra queste figurano violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne non autorizzate, e la scoperta di un lavoratore privo di regolare contratto in un’attività commerciale. Complessivamente, sono stati rimossi con il carro gru 13 veicoli parcheggiati in divieto. Durante le operazioni, gli agenti hanno anche denunciato a piede libero un parcheggiatore abusivo che operava nei pressi del Palazzetto dello Sport e segnalato una persona trovata in violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio organizzate dalla Polizia Locale per garantire sicurezza e rispetto delle norme, in particolare nei luoghi frequentati dai giovani. Questi controlli mirano a contrastare i fenomeni di illegalità e a preservare l’ordine pubblico, con un monitoraggio costante delle aree sensibili della città.