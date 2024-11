Palma Campania – Protesta per il cortile dell’IC. De Curtis

Nel pomeriggio odierno, a Palma Campania si è tenuta una manifestazione pacifica di protesta, contro l’Amministrazione Comunale, al grido di: “Giù le mani dal cortile del palazzo scolastico!».

Il preside dell’ Istituto Comprensivo “De Curtis”, prof. Mimmo Balbi ha organizzato, con le famiglie un corteo di protesta poiché i lavori di abbattimento della palestra della scuola comporteranno la creazione di nuovi posti auto per la comunità, ma toglieranno uno spazio essenziale al cortile della scuola.

Gli scolari non avranno dunque uno spazio adeguato ove poter svolgere le ore di attività motoria. L’ amministrazione comunale e il Sindaco sono stati invitati a rivedere il progetto originario per non danneggiare la comunità scolastica. (L.C.)