Pomigliano d’Arco: al via i lavori per il Centro Servizi e la Stazione di Posta contro la povertà

Sarà inaugurato sabato 15 marzo (ore 11), a Pomigliano d’Arco, il cantiere per la realizzazione di un Centro Servizi per il contrasto alla povertà ed una Stazione di Posta, destinato ad accogliere e supportare le persone a rischio di esclusione sociale. Il progetto è stato promosso dall’Ambito Territoriale N25, di cui il Comune di Pomigliano d’Arco è capofila, e nasce con l’obiettivo di fornire assistenza integrata e percorsi personalizzati di accompagnamento per le persone in difficoltà, garantendo una presa in carico multidisciplinare ed un accesso ai servizi basato su una rete di sostegno pubblico e privato. Le Stazioni di Posta sono strutturate come centri di accoglienza multifunzionali, luoghi di primissima accoglienza ed inclusione sociale diffusi sul territorio, aperti alla cittadinanza e prioritariamente orientati ad offrire supporto a persone senza dimora in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità sociale, sempre in collegamento alla rete dei servizi municipali e territoriali, delle associazioni e del volontariato cittadino. Il secondo passo, già in fase di progettazione, sarà la destinazione dell’intero secondo piano della struttura alla residenzialità per persone con disabilità, nell’ambito del progetto “Dopo di Noi”. Dopo l’esperienza positiva di Palazzo Pranzataro, fanno sapere gli amministratori cittadini, il comune di Pomigliano d’Arco è pronto a lanciare un nuovo modello di co-housing per persone con disabilità: non solo autonomia abitativa, ma anche inclusione lavorativa, grazie a percorsi di formazione e tirocini finalizzati all’indipendenza economica. “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco, Domenico Leone – perché non si limita ad offrire assistenza, ma costruisce un percorso concreto di reinserimento sociale per chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Il nostro obiettivo è quello di creare un modello di intervento che possa essere un punto di riferimento per tutto il territorio”. Anche Sara D’Angelo, coordinatrice dell’Ambito Territoriale N25, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Il Centro Servizi e la Stazione di Posta saranno strumenti fondamentali per una presa in carico completa ed efficace delle persone in difficoltà. Vogliamo offrire non solo un aiuto immediato, ma anche un’opportunità di ripartenza, attraverso strategie operative capaci di garantire inclusione e autonomia”.