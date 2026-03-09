Pierpaolo Perrotti presenta a Forino il primo libro: Agonia “Abbiamo tutti qualcosa in comune. La fine di un amore”

Venerdì 13 marzo, presso la sala consiliare del Palazzo Caracciolo di Forino alle 20, si presenterà il libro: “Agonia”, Bip edizioni, dell’autore Pierpaolo Perrotti. Fotografo e videomaker, per la prima volta si presenta in veste di autore. Fin da bambino coltiva l’interesse per le poesie e i testi narrativi soprattutto per il Dolce Stilnovo, stile che sente suo e che rispecchia a pieno il suo modo di scrivere. Agonia… Amore… sentimenti che daranno a Pierpaolo l’impulso per scrivere queste pagine dedicate a tutti coloro che hanno in qualche modo avuto il cuore infranto. Un libro che vuole essere la voce di tutti, toccando le pieghe più profonde della nostra anima. Un viaggio del profondo Io di Pierpaolo, dopo una fortissima delusione, la fine di un amore. Dopo il saluto del primo cittadino Antonio Olivieri, partecipa con l’autore, la giornalista, Daniela Apuzza. Interviene la psicologa, Antonia Coletti.