Estrazioni del 23 aprile 2026: tutti i numeri di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto

Giovedì 23 aprile 2026 si è conclusa una nuova estrazione dei principali giochi a premi. Di seguito tutti i risultati aggiornati tra Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, insieme ai jackpot e ai numeri più attesi.

Lotto: i numeri per ogni ruota

Ecco le combinazioni estratte sulle principali ruote:

* Bari: 22 – 71 – 52 – 35 – 2

* Cagliari: 33 – 7 – 64 – 51 – 60

* Firenze: 23 – 47 – 73 – 31 – 38

* Genova: 84 – 5 – 61 – 81 – 2

* Milano: 22 – 41 – 75 – 10 – 46

* Napoli: 7 – 73 – 55 – 6 – 61

* Palermo: 19 – 41 – 84 – 77 – 50

* Roma: 9 – 6 – 69 – 15 – 38

* Torino: 46 – 89 – 21 – 26 – 67

* Venezia: 55 – 37 – 67 – 49 – 54

* Nazionale: 74 – 1 – 80 – 35 – 21

10eLotto: numeri vincenti

Questi i 20 numeri estratti nel concorso del 23 aprile:

5 – 6 – 7 – 9 – 19 – 22 – 23 – 33 – 37 – 41 – 46 – 47 – 52 – 55 – 61 – 64 – 71 – 73 – 84 – 89

* Numero Oro: 22

* Doppio Oro: 22 e 71

SuperEnalotto: combinazione e jackpot

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, la combinazione vincente è stata:

18 – 56 – 28 – 24 – 58 – 35

* Numero Jolly: 72

* Numero Superstar: 57

Nessun “6” né “5+1” centrato, mentre sono stati registrati 7 vincitori con “5” che si portano a casa oltre 26mila euro ciascuno.

Il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione sale a 154,3 milioni di euro, confermandosi tra i più alti a livello mondiale.

Numeri ritardatari del Lotto

Tra i numeri più assenti spiccano:

* Bari: 41 (oltre 100 estrazioni di ritardo)

* Nazionale: 22

* Napoli: 40

* Palermo: 45

* Cagliari: 41

Anche sulle singole ruote restano diversi numeri attesi da molte estrazioni, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Ritardatari del SuperEnalotto

Per il SuperEnalotto, tra i numeri più “in ritardo” si segnalano:

70, 82, 73, 65, 86, 31 e 75

L’attenzione ora è tutta rivolta alla prossima estrazione, con il jackpot che continua a salire e la speranza di centrare la combinazione vincente che cambia la vita.