Avella, dietrofront del sindaco: Maiella torna alla guida dell’U.T.C.

Avella – Un passo indietro, o forse una correzione di rotta. Con il decreto sindacale n. 13 del 23 aprile 2026, il Comune di Avella ufficializza un nuovo cambio nella gestione dell’area tecnica: l’architetto Pasquale Maiella torna a ricoprire, seppur temporaneamente, il ruolo di Responsabile del Servizio U.T.C. (Ufficio Tecnico Comunale).

La decisione arriva a pochi giorni da un precedente provvedimento con cui il sindaco aveva revocato incarichi e funzioni, tra cui quelli affidati allo stesso Maiella. Ora, invece, l’amministrazione sembra riconsiderare quella scelta, riaffidandogli le stesse competenze.

L’U.T.C., ovvero l’Ufficio Tecnico Comunale, è uno dei settori più rilevanti nella macchina amministrativa. Si occupa di lavori pubblici, urbanistica, gestione del territorio, ambiente e manutenzione urbana. In sostanza, è il cuore operativo per tutto ciò che riguarda opere pubbliche, edilizia e pianificazione del territorio.

Nel provvedimento si legge chiaramente il doppio passaggio:

• da un lato la revoca del precedente decreto sindacale n. 12/2026;

• dall’altro il nuovo affidamento temporaneo dell’incarico a Maiella, in attesa della definizione di una riorganizzazione interna più ampia.

La nomina ha effetto immediato e resterà valida fino a una nuova disposizione sindacale.

Il decreto richiama la necessità di garantire continuità amministrativa e il buon funzionamento dei servizi, soprattutto in una fase di riorganizzazione della struttura comunale. L’Ente, infatti, sta ridefinendo assetti e competenze, e l’incarico viene quindi attribuito in via transitoria.

Il dietrofront del sindaco potrebbe aprire interrogativi sul piano politico e amministrativo. La revoca degli incarichi, seguita da una rapida riattribuzione, segnala una fase di assestamento interna, ma anche possibili tensioni o ripensamenti nelle scelte di governance.

Resta ora da capire se questa nomina temporanea rappresenti una soluzione ponte o l’anticamera di una conferma più stabile.

Intanto, l’Ufficio Tecnico torna sotto la guida di Maiella, chiamato a gestire un settore cruciale per lo sviluppo e la manutenzione del territorio avellano.