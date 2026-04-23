Forino (Av): Spiraglio di “Luce” per indecente ex Scuola Marconi . Finanziato dalla Regione un intervento pari ad 1 Milione di Euro

Dopo anni di degrado ovvero quasi 10 torna alla ribalta l’ indecorosa vicenda riguardante l’ ex Scuola Marconi di Forino , “ecomostro ” che dal 2017 circa è al centro di dispute e problemi vari. Una indecenza al centro della cittadina dei Sette Colli. Ora sembra essere arrivata la svolta giusta cosi come annunciato dal Sindaco Olivieri: “Buone notizie per Forino: può ripartire l’intervento della Scuola Elementare Marconi.

Dopo anni di stallo, si apre finalmente uno spiraglio per un’opera pubblica ferma da troppo tempo, diventata simbolo di disagio per tutta la comunità forinese. Dopo l’abbattimento della stessa, i lavori si erano interrotti senza più riprendere e le sole facciate hanno rappresentato un pugno al cuore per l’intera comunità.

Ora arriva un segnale concreto: con la Delibera della Giunta Regionale n. 140 del 16 aprile 2026, nell’ambito del piano di interventi per l’edilizia scolastica, finanziato tramite un mutuo regionale con oneri di ammortamento interamente a carico dello Stato, il Comune di Forino ottiene la possibilità di completare l’opera.

L’investimento iniziale ammontava ad € 1.438.464,61, al Comune sono state riconosciute somme per € 1.197.257,84 in quanto una parte delle risorse, pari a circa € 240.000, risultano già erogate.Si tratta di un risultato significativo, che consentirà di riprendere e portare a termine un intervento rimasto incompiuto per troppo tempo e di restituire alla comunità l’immobile.

Pur non avendo responsabilità dirette sulle fasi precedenti, questa Amministrazione ha lavorato con impegno e determinazione per individuare una soluzione concreta e fattibile e superare la situazione di stallo.Un ulteriore tassello è stato posto.L’obiettivo adesso è chiaro: far ripartire i lavori nel più breve tempo possibile e arrivare rapidamente al completamento dell’opera.” Daniele Biondi