AVELLINO –Settimana mondiale del glaucoma, all’Asl Avellino la conferenza di presentazione delle iniziative di prevenzione

AVELLINO – In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, l’Asl Avellino promuove un momento di informazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione delle patologie oculari.

La conferenza stampa di presentazione delle iniziative si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 10 presso l’Aula Pastore della sede Asl di via degli Imbimbo 10/12 ad Avellino.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare le attività organizzate sul territorio nell’ambito della campagna di prevenzione, promossa dall’Asl Avellino in collaborazione con IAPB Italia – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, sezione territoriale di Avellino.

Alla conferenza prenderanno parte il Direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte, la presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Avellino, Maria Teresa Fattoruso, oltre agli oculisti impegnati nelle attività di prevenzione, che illustreranno l’importanza dei controlli periodici per la diagnosi precoce del glaucoma.

La Settimana mondiale del glaucoma rappresenta infatti un’importante occasione per informare i cittadini sui rischi legati a questa patologia oculare, spesso asintomatica nelle fasi iniziali, e per promuovere la cultura della prevenzione attraverso visite e screening dedicati.