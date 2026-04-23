Irpinia, torna il sereno: temperature in rialzo e venti ancora presenti

IRPINIA – Migliorano le condizioni meteo sul territorio irpino in vista della giornata di venerdì 24 aprile 2026. Dopo il calo termico e il vento dei giorni precedenti, è atteso un ritorno del bel tempo con cieli generalmente sereni su tutta la provincia.
Le temperature minime faranno registrare un ulteriore lieve calo soprattutto nelle aree vallive, mentre altrove si manterranno stabili o in leggera ripresa. Le massime, invece, sono previste in aumento, contribuendo a rendere il clima più gradevole nelle ore centrali della giornata.
Per quanto riguarda i venti, continueranno a soffiare dai quadranti settentrionali, con intensità debole o moderata. Non si escludono rinforzi nelle zone montuose, in particolare durante la notte e nelle prime ore del mattino.
Una giornata quindi all’insegna della stabilità e del sole, con un clima che gradualmente torna più mite, pur mantenendo una certa ventilazione soprattutto nelle aree interne.