Avella, PUC al rush finale: lunedì in Giunta l’esame delle oltre 100 osservazioni

AVELLA – Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) entra nella fase decisiva. Per la mattinata di lunedì è stata convocata la Giunta comunale che sarà chiamata ad approvare le controdeduzioni alle oltre cento osservazioni presentate da cittadini, tecnici e portatori di interesse.

Si tratta di un passaggio chiave nell’iter di approvazione dello strumento urbanistico più importante per il futuro del territorio. Dopo la fase di deposito e partecipazione pubblica, infatti, tutte le osservazioni sono state analizzate e istruite dal tecnico incaricato della redazione del PUC, il professor Miano, che ha predisposto le relative risposte.

Il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento che definisce lo sviluppo del territorio: stabilisce dove si può costruire, quali aree sono destinate a servizi, verde, infrastrutture e quali interventi sono consentiti. In sostanza, disegna il futuro urbanistico della città per i prossimi anni.

Oltre l’80% delle osservazioni accolte

Secondo indiscrezioni, più dell’80% delle osservazioni presentate sarebbe stato accolto, totalmente o parzialmente. Un dato significativo, che lascia intendere un lavoro di revisione importante rispetto alla proposta iniziale, probabilmente anche alla luce delle esigenze emerse dal territorio.

Lunedì, dunque, la Giunta dovrà esprimersi formalmente su questo pacchetto di controdeduzioni, approvandole in blocco o eventualmente apportando ulteriori modifiche.

Iter finale: Provincia, ASL e Consiglio

Dopo il via libera della Giunta, il PUC proseguirà il suo iter con il passaggio in Provincia e all’ASL, enti chiamati a esprimere le proprie valutazioni tecniche e sanitarie sul piano.

L’ultimo step sarà poi il Consiglio comunale, che dovrà approvare definitivamente lo strumento urbanistico.

Si apre quindi il rush finale per uno strumento atteso da anni e destinato a incidere profondamente sulle prospettive di sviluppo di Avella. La seduta di lunedì rappresenta uno snodo cruciale: da lì si capirà se il percorso potrà procedere senza intoppi verso il via libera definitivo.