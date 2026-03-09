Sport e Scuola: l’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo Statale Publio Virgilio Marone

Prosegue senza sosta il progetto Sport e Scuolapromosso quest’anno dall’Unicusano Avellino Basket. Mercoledì 11 marzo, alle ore 9.30, una delegazione del club biancoverde guidata da coach Di Carlo e di cui faranno parte anche Zerini, Mussini, Lewis e Cicchetti incontrerà gli studenti del Liceo Statale Publio Virgilio Marone presso la sede dell’Istituto, in via Tuoro Cappuccini 75.

Come già avvenuto nei precedenti appuntamenti, i tesserati della società avellinese torneranno tra i banchi di scuola come testimonial della propria esperienza personale e sportiva, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita educativa e umana. Un percorso che cammina di pari passo con lo studio, entrambe strade da intraprendere con passione e ambizione, fondate su valori comuni come perseveranza, impegno e spirito di sacrificio.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla società avellinese, ha riscontrato il favore dei docenti e della dirigenza del Liceo, rappresentando una ulteriore conferma della sinergia che il club sta consolidando con il tessuto sociale della città di Avellino. Un confronto costruttivo e stimolante, volto ad avvicinare i più giovani al mondo dello sport, affinché possa diventare un autentico strumento di crescita e di vita.